Guendalina Tavassi conferma il gossip: fan delusi – FOTO (Di giovedì 11 marzo 2021) Il gossip girava da giorni e per far tacere ulteriori voci, Guendalina Tavassi ha confermato tutto su Instagram gettando nella delusione migliaia di fan Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@GuendalinaTavassi) Guendalina Tavassi ed Umberto D’Aponte non stanno più insieme. Un gossip che girava da giorni ma che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilgirava da giorni e per far tacere ulteriori voci,hato tutto su Instagram gettando nellaone migliaia di fan Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@ed Umberto D’Aponte non stanno più insieme. Unche girava da giorni ma che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Guendalina Tavassi, è finita con il marito Umberto: «Separati in casa, ma basta illazioni» - ilmessaggeroit : Guendalina Tavassi, è finita con il marito Umberto: «Separati in casa, ma basta illazioni» - zazoomblog : Guendalina Tavassi e Umberto si sono lasciati. Lui: “Ho sbagliato io non attaccate lei” - #Guendalina #Tavassi… - interistadoc_ : Vi prego guardate la diretta di @/umbydap84(marito di Guendalina tavassi) c’è lo show. Sto urlando - __ladyf : Guendalina Tavassi conferma la crisi con Umberto: 'Siamo separati in casa' -