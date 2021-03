Guardia di Finanza, concorso per 10 tenenti del ruolo tecnico - logistico - amministrativo del Corpo (Di giovedì 11 marzo 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale - 4Serie Speciale " n. 15, del 23 febbraio 2021 è stato pubblicato il concorso, ...//concorsi.gdf.gov.it" - dove è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di ... Leggi su rivierapress (Di giovedì 11 marzo 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale - 4Serie Speciale " n. 15, del 23 febbraio 2021 è stato pubblicato il, ...//concorsi.gdf.gov.it" - dove è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Finanza Tania Cagnotto sul caso Lugli: "Noi atlete costrette ancora a scegliere tra carriera e famiglia" Lei ha temuto di perdere qualcosa quando ha avuto la sua prima figlia? 'Ci sono stati momenti della mia carriera in cui ho pensato di lasciare la Guardia di Finanza, per cui ho sempre gareggiato. Ma ...

Abbonamenti a tv pirata: 'Striscia la Notizia' contatta un venditore e arriva la Finanza ... recuperare i soldi persi è possibile Venendo a conoscenza dell' enorme giro d'affari di questa persona, di oltre 20mila euro al mese, il tg satirico ha pensato di avvisare la Guardia di Finanza che ...

Guardia finanza scopre 'finto' traffico pneumatici Agenzia ANSA Operazione "Bella vita": due gli arrestati per le fatture false, sequestrata una villa con piscina a Vinovo C’è anche una villa con piscina a Vinovo - insieme a un appartamento in pieno centro a Torino e a una casa con nel borgo storico di Avigliana - tra gli immobili sequestrati dalla Guardia di Finanza ...

Capo d'Orlando: sequestrati 290mila prodotti non conformi La Guardia di Finanza di Capo d’Orlando ha sequestrato 290mila prodotti tra cosmetici, prodotti per l’igiene ed accessori di telefonia non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa d ...

