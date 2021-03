Grey’s Anatomy 17X07: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di giovedì 11 marzo 2021) Grey’s Anatomy 17X07 va in onda sulla ABC americana giovedì 11 marzo 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciassettesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 17X07: trama e spoiler L’episodio Grey’s Anatomy 17X07 si intitola Helplessly Hoping ispirato all’omonimo brano di Crosby, Stills e Nash e in italiano significa “sperando senza rimedio”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)va in onda sulla ABC americana giovedì 11 marzo 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciassettesima stagione. Di seguitodel prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOL’episodiosi intitola Helplessly Hoping ispirato all’omonimo brano di Crosby, Stills e Nash e in italiano significa “sperando senza rimedio”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune ...

