GreenIT | ecco la nuova società di Eni e Cdp Equity per le energie rinnovabili

(Di giovedì 11 marzo 2021) Fare sistema coinvolgendo i player centrali nel panorama delleitaliane per dare un contributo effettivo alla transizione energetica del Paese. È questa la vera forza dell’accordo tra Eni e Cdpche hanno costituitojoint venture per lo sviluppo, la costruzione e la gestione di impianti che producono energia elettrica tramite l’utilizzo di fonti, partecipata al 51% da Eni e al 49% da Cdp, si appoggia principalmente a impianti fotovoltaici ed eolici al fine di raggiungere una capacità installata di circa 1.000 Mw per il 2025. Sono previsti investimenti cumulati di circa 800 milioni di euro nei prossimi cinque anni. “Questajoint venture si inserisce nella strategia di Eni per la transizione ...