Grande Fratello Vip, Stefania Orlando svela un retroscena della diretta: «Ho sorpreso Dayane e Rosalinda in magazzino» (Di giovedì 11 marzo 2021) A circa una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando rivela cosa stavano facendo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò quando le ha sorprese in magazzino insieme a Cristiano Malgioglio. Una scena che le telecamere non hanno ripreso e che dunque non è andata in diretta. La terza classificata in questa edizione soddisfa così la curiosità dei telespettatori perché quello che è successo tra le Rosmello è uno dei dubbi rimasti irrisolti. Grande Fratello Vip, Stefania Orlando, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò Intervistata dal settimanale ‘Chi’, la conduttrice racconta: «Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 11 marzo 2021) A circa una settimana dalla finale delVip,rivela cosa stavano facendoMello eCannavò quando le ha sorprese ininsieme a Cristiano Malgioglio. Una scena che le telecamere non hanno ripreso e che dunque non è andata in. La terza classificata in questa edizione soddisfa così la curiosità dei telespettatori perché quello che è successo tra le Rosmello è uno dei dubbi rimasti irrisolti.Vip,Mello eCannavò Intervistata dal settimanale ‘Chi’, la conduttrice racconta: «Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse ...

Advertising

trash_italiano : Forse i sei mesi di Grande Fratello Vip servivano solo ad allenarci per il televoto madre, OVVERO QUELLO DI DOMANI SERA PER #SANREMO2021 - trash_italiano : Renga che canta per la seconda volta come se al Grande Fratello Vip il biglietto di ritorno lo avesse avuto Carlott… - thetrueshade : Stasera si tifa per Ermal, compagno di SCENA UNITA e nazionale cantanti. Per Bugo, fratello gobbo. E ultimo ma non… - mercipourlefeu : RT @Swan85Swan: Marcela: faresti il Grande Fratello brasiliano? Dayane: si come Guest, vengo Escatenu l'infernu e me ne vado! ?????????? #… - bloodygorex : @GiuliaSalemi93 Addirittura Oprah ahahahaah sei uscita dal grande fratello “vip” non sei uscita dal Quirinale. Anche meno tesò -