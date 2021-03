Graduatorie terza fascia ATA | se si cambia provincia | non si perde il punteggio maturato

(Di giovedì 11 marzo 2021)ATA: l'aspirante già inserito dal 2017 può scegliere una diversaper il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Nel corso del triennio non si potràre. Ilnelladi provenienza sarà considerato per intero, non ci sono penalizzazioni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA, chi può presentare domanda. I profili - Roberto_Bosio : Graduatorie terza fascia ATA: chi occupa una posizione più alta in caso di parità di punteggio… - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: chi occupa una posizione più alta in caso di parità di punteggio - AniefTorino : ANIEF Piemonte organizza un incontro informativo a distanza sull’imminente aggiornamento della TERZA FASCIA ATA del… - TecnicaScuola : Graduatorie terza fascia ATA, a quando l’aggiornamento? -- -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie terza

L'aggiornamento delleATAfascia 2021 sarà completamente online. Questa novità pare ormai essere confermata da parte del Ministero ai sindacati. La bozza del bando è già pronta, ma ancora non esiste una ...Atteso a breve l'aggiornamento delledifascia ATA. Chi può presentare domanda? Tutti coloro che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei titoli di accesso richiesti. Ecco i profili professionali. ...L'azienda ospedaliera di Padova al 98esimo posto in classifica. Il preside di Medicina, Merigliano: «Per me in Italia siamo secondi solo al Gemelli» ...Con le due reti messe a segno sul campo della Reggiana, l'attaccante del Lecce Massimo Coda ha raggiunto la testa della classifica marcatori..