Governo Draghi: cosa cambia con il Decreto Sostegno (Di giovedì 11 marzo 2021) Dal nuovo Presidente del Consiglio, l’ex banchiere della Banca Centrale Europea ed esperto economista italiano, Mario Draghi, arrivano importanti novità. Riguardanti tutti coloro che risultano essere in debito con i pagamenti relativi al bollo auto, IMU, TARI e altre imposte locali. Tuttavia, la cancellazione di queste imposte, non riguarderà purtroppo l’intera popolazione, ma soltanto alcune categorie di cittadini che presentano determinati requisiti. Decreto Sostegno: ecco tutti i cambiamenti Appena ottenuta la nomina, il nuovo Presidente del Consiglio, si è subito rimboccato le maniche. Sta lavorando insieme all’intera squadra governativa al fine di elaborare e realizzare una serie di nuovi aiuti e sostegni, che potrebbero essere introdotti già nelle prossime settimane. Attraverso l’approvazione e l’entrata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Dal nuovo Presidente del Consiglio, l’ex banchiere della Banca Centrale Europea ed esperto economista italiano, Mario, arrivano importanti novità. Riguardanti tutti coloro che risultano essere in debito con i pagamenti relativi al bollo auto, IMU, TARI e altre imposte locali. Tuttavia, la cancellazione di queste imposte, non riguarderà purtroppo l’intera popolazione, ma soltanto alcune categorie di cittadini che presentano determinati requisiti.: ecco tutti imenti Appena ottenuta la nomina, il nuovo Presidente del Consiglio, si è subito rimboccato le maniche. Sta lavorando insieme all’intera squadra governativa al fine di elaborare e realizzare una serie di nuovi aiuti e sostegni, che potrebbero essere introdotti già nelle prossime settimane. Attraverso l’approvazione e l’entrata ...

Advertising

NicolaMorra63 : 21 gennaio Governo #Conte stanziava 32 mld per Ristori. Poi qualcuno decideva che si dovesse virare verso i tecnic… - fattoquotidiano : 'DEMOCRAZIA A RISCHIO' / FIRMA L'APPELLO DI LIBERTA' E GIUSTIZIA Libertà e Giustizia 'L'imboscata al Conte 2, la g… - ilriformista : “A #Zingaretti dico: il vero problema del Pd non è il “poltronismo” ma il giudizio sul governo #Draghi”, parla Clau… - RobertaLuciani1 : RT @ilriformista: #Draghi è il leader politico più apprezzato nei sondaggi. Tra i capi di partito spicca Giorgia #Meloni - ChiodiDonatella : AMICI DI #FDI, CREDO CI SI DEBBA CHIAMARE ANCORA COSÌ, IL NEMICO NON È #SALVINI #GovernoDraghi, sì. Ma ci sarà da… -