Golf | McIlroy rassicura | “Tiger Woods sta meglio | presto sarà dimesso dall’ospedale”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Arrivano buone notizie dagli Stati Uniti sulle condizioni didopo l’incidente stradale. A fornire un importante aggiornamento è il collega Rory Mcllroy. “Ho parlato con. Stae credo che tra una settimana o poco più possa tornare a casa e continuare il recupero. Rivedere i suoi figli e la famiglia sarebbe davvero fantastico per lui“, ha detto il brittanico da Ponte Vedra Beach, Florida, dove è impegnato questa settimana nel The Players Championship.è ricoverato dallo scorso 23 febbraio per un grave incidente d’auto nella contea di Los Angeles, che gli ha provocato fratture multiple alle gambe. The Big Cat era stato prima operato all’Harbor-Ucla Medical Center e poi trasferito al Cedars-Sinai Medical Center. Ma il colloquio avuto con Mcllroy sembra ...

... il più in alto in assoluto per qualsiasi torneo di. Sul percorso del TPC Sawgrass ci sarà ... Dieci i past winner in gara, tra questi anche Rory, ultimo vincitore della competizione nel ......di stagione al di sotto delle attese il 27enne di Modesto che si costruisce i bastoni dain ... Mentre ha chiuso la rassegna al decimo posto il nordirlandese Rory, campione nel 2018. Stesso ...Rivedere i suoi figli, la famiglia, sarebbe davvero fantastico per lui". Rory McIlroy, tra i protagonisti questa settimana del The Players Championship, torneo del PGA Tour in programma a Ponte Vedra ...In Florida tanti campioni, tra questi 48 tra i migliori 50 al mondo e un montepremi record di 15.000.000 di dollari.