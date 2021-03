Gli speciali: iniziate a Roma le riprese del film (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono iniziate questa settimana a Roma le riprese del film “Gli speciali” diretto da Daniele Malavolta. Il film è una commedia d’azione di supereroi, in cui umorismo e citazioni metacinematografiche giocano un ruolo fondamentale. Di cosa parla “Gli speciali”? Trama: Gli speciali racconta la storia di Max, un ex supereroe che ha ottenuto i suoi poteri dopo essersi sottoposto ad un vaccino sperimentale, ma una volta terminato il programma del governo, si ritrova senza lavoro. Un uomo fuori dal comune Un uomo fuori dal comune alle prese con una vita ordinaria e semplice, che fatica a pagare gli alimenti alla sua ex moglie e cerca, tra una disavventura e l’altra, di ricucire il difficile rapporto con la figlia Matilda . Produzione Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Sonoquesta settimana aledel“Gli” diretto da Daniele Malavolta. Ilè una commedia d’azione di supereroi, in cui umorismo e citazioni metacinematografiche giocano un ruolo fondamentale. Di cosa parla “Gli”? Trama: Gliracconta la storia di Max, un ex supereroe che ha ottenuto i suoi poteri dopo essersi sottoposto ad un vaccino sperimentale, ma una volta terminato il programma del governo, si ritrova senza lavoro. Un uomo fuori dal comune Un uomo fuori dal comune alle prese con una vita ordinaria e semplice, che fatica a pagare gli alimenti alla sua ex moglie e cerca, tra una disavventura e l’altra, di ricucire il difficile rapporto con la figlia Matilda . Produzione Il ...

