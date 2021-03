Gli Speciali: al via le riprese del film di Daniele Malavolta (Di giovedì 11 marzo 2021) Al via le riprese de Gli Speciali, film di Daniele Malavolta con Claudio Del Falco, Luis Molteni, Martina Palladini e Gianluca Potenziani Sono iniziate questa settimana a Roma le riprese de Gli Speciali, film diretto da Daniele Malavolta con protagonisti Claudio Del Falco, Luis Molteni, Martina Palladini e Gianluca Potenziani. Si tratta di una commedia d’azione sui supereroi, in cui umorismo e citazioni metacinematografiche la fanno da padrone. Un po’ The Boys, un po’ The Umbrella Academy, tra rimandi a The Thick a Lobo, a Spider Man e a Batman, e ancora a The Maxx a Kick Ass, fino ad arrivare a Mister Freedom, la pellicola racconta la storia di Max (Claudio Del Falco), una sorta di supereroe in pensione che dopo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 11 marzo 2021) Al via lede Glidicon Claudio Del Falco, Luis Molteni, Martina Palladini e Gianluca Potenziani Sono iniziate questa settimana a Roma lede Glidiretto dacon protagonisti Claudio Del Falco, Luis Molteni, Martina Palladini e Gianluca Potenziani. Si tratta di una commedia d’azione sui supereroi, in cui umorismo e citazioni metacinematografiche la fanno da padrone. Un po’ The Boys, un po’ The Umbrella Academy, tra rimandi a The Thick a Lobo, a Spider Man e a Batman, e ancora a The Maxx a Kick Ass, fino ad arrivare a Mister Freedom, la pellicola racconta la storia di Max (Claudio Del Falco), una sorta di supereroe in pensione che dopo ...

