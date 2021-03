Gli esiti grotteschi e pericolosi della privacy all’italiana (Di giovedì 11 marzo 2021) Uno spettro si aggira per l’Europa. Lo spettro della privacy. Ed è uno spettro che prima o poi ci trascinerà tutti a fondo, specialmente noi italiani. Il Gdpr, il regolamento per la protezione dei dati personali, rischia di essere il macigno definitivo per la nostra già macchinosa struttura burocratica. Prendiamo l’ultimo sorprendente paradosso: la multa da 300mila euro comminata all’Inps per aver effettuato controlli sui “furbetti” del bonus. La vicenda è tra le più odiose degli ultimi tempi: parlamentari e consiglieri regionali che si erano accaparrati l’aiuto da 600 euro messo in campo dal governo per dare una mano agli autonomi, disperati fin dal primo lockdown. Ora però il processo con il quale Inps ha chiesto la restituzione delle somme indebite (1.200 euro percepiti da chi nel frattempo aveva continuato a prendere regolarmente anche lo stipendio ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 marzo 2021) Uno spettro si aggira per l’Europa. Lo spettro. Ed è uno spettro che prima o poi ci trascinerà tutti a fondo, specialmente noi italiani. Il Gdpr, il regolamento per la protezione dei dati personali, rischia di essere il macigno definitivo per la nostra già macchinosa struttura burocratica. Prendiamo l’ultimo sorprendente paradosso: la multa da 300mila euro comminata all’Inps per aver effettuato controlli sui “furbetti” del bonus. La vicenda è tra le più odiose degli ultimi tempi: parlamentari e consiglieri regionali che si erano accaparrati l’aiuto da 600 euro messo in campo dal governo per dare una mano agli autonomi, disperati fin dal primo lockdown. Ora però il processo con il quale Inps ha chiesto la restituzione delle somme indebite (1.200 euro percepiti da chi nel frattempo aveva continuato a prendere regolarmente anche lo stipendio ...

