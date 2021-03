Gli effetti collaterali del vaccino contro il Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Quali sono . Le reazioni avverse più frequente segnalate dopo la vaccinazione. Con la campagna di vaccinazione ormai avviata da mesi, ci sono ancora dubbi su. Aumentano le testimonianze di chi si è vaccinato e aumentano le leggende metropolitane sugli effetti della vaccinazione. Il monitoraggio Ricordiamo innanzitutto che l’Aifa e le autorità sanitarie monitorano costantemente gli effetti della vaccinazione registrando le reazioni avverse che vengono segnalate. Gli effetti collaterali dei vaccini contro il Covid L’opinione pubblica non vede di buon occhio il vaccino AstraZeneca, considerato come il meno sicuro, senza motivi fondati o comunque senza alcuna evidenza scientifica che possa in qualche modo avvalorare questa tesi. Gli eventi avversi o ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Quali sono . Le reazioni avverse più frequente segnalate dopo la vaccinazione. Con la campagna di vaccinazione ormai avviata da mesi, ci sono ancora dubbi su. Aumentano le testimonianze di chi si è vaccinato e aumentano le leggende metropolitane suglidella vaccinazione. Il monitoraggio Ricordiamo innanzitutto che l’Aifa e le autorità sanitarie monitorano costantemente glidella vaccinazione registrando le reazioni avverse che vengono segnalate. Glidei vacciniilL’opinione pubblica non vede di buon occhio ilAstraZeneca, considerato come il meno sicuro, senza motivi fondati o comunque senza alcuna evidenza scientifica che possa in qualche modo avvalorare questa tesi. Gli eventi avversi o ...

