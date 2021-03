Giulia De Lellis diventa attrice: le prime immagini sul set per il film di Fabio Volo (Di giovedì 11 marzo 2021) Giulia De Lellis debutta da attrice sul grande schermo, ecco le prime immagini dell’influencer sul set per il film di Fabio Volo, vediamole Giulia De Lellis fa il suo primo debutto da attrice, è ormai di diversi mesi che si vocifera di questa nuova esperienza per la modella romana. I fan non vedono l’ora di vederla nei panni di star televisiva. Intanto sono uscite le prime foto del film in cui l’influencer sarà la protagonista di “Genitori vs influencer” film dI Fabio Volo. Esce domenica 4 aprile su Sky Cinema e in streaming su NOW TV, ovviamente i suoi fan sono entusiasti quanto lei per questo ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 marzo 2021)Dedebutta dasul grande schermo, ecco ledell’influencer sul set per ildi, vediamoleDefa il suo primo debutto da, è ormai di diversi mesi che si vocifera di questa nuova esperienza per la modella romana. I fan non vedono l’ora di vederla nei panni di star televisiva. Intanto sono uscite lefoto delin cui l’influencer sarà la protagonista di “Genitori vs influencer”dI. Esce domenica 4 aprile su Sky Cinema e in streaming su NOW TV, ovviamente i suoi fan sono entusiasti quanto lei per questo ...

Advertising

stobrillando : giulia de lellis dice contro - gannvogh : @norenkill come giulia de lellis - DonnaEmme_ : Volevo dire alle tipe, come a sta certa Giulia De Lellis, che le zizze finte stanno bene in qualsiasi reggiseno. - HONEVUS : @gannvogh giulia de lellis vota contro sicuramente - wandylena : allora seguendo questo ragionamento dovete smettere di insultare Giulia De Lellis -