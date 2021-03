Giugliano, parte da oggi la “zona rossa rafforzata”: cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 11 marzo 2021) Giugliano. parte oggi la zona rossa rafforzata a Giugliano. Fino al 21 marzo saranno in vigore misure più stringenti rispetto a quelle della zona rossa. Il sindaco Nicola Pirozzi ieri ha firmato l’ordinanza dopo che Giugliano, secondo il report dell’Asl, ha superato la soglia critica per quel che riguarda i contagi. Un campanello d’allarme che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 marzo 2021)la. Fino al 21 marzo saranno in vigore misure più stringenti rispetto a quelle della. Il sindaco Nicola Pirozzi ieri ha firmato l’ordinanza dopo che, secondo il report dell’Asl, ha superato la soglia critica per quel che riguarda i contagi. Un campanello d’allarme che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ciro1Matto : RT @AsGiugliano: As Giugliano Comunica che prenderà parte alla prossima stagione di @VPLItaly E1 - jambos887 : RT @AsGiugliano: As Giugliano Comunica che prenderà parte alla prossima stagione di @VPLItaly E1 - AsGiugliano : As Giugliano Comunica che prenderà parte alla prossima stagione di @VPLItaly E1 -