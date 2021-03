Giovane mamma in salute muore 4 giorni dopo aver fatto il richiamo del vaccino (Di giovedì 11 marzo 2021) Una Giovane mamma in perfetta salute è morta 4 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Moderna. Sebbene proceda a rilento rispetto alle aspettative, la campagna di vaccinazione al momento non ha dato segnali negativi significativi. Alcuni tra i giovani hanno una reazione immunitaria più forte dopo la seconda dose del vaccino, con febbre alta, dolori muscolari e mal di testa. Ci sono stati casi di reazioni allergiche, le quali sono state subito risolte con del cortisone. In questi mesi, però, ci sono stati anche alcuni casi di decesso (pochi per la verità) avvenuto poco dopo la vaccinazione e in soggetti che non avevano malattie pregresse. Nel primo caso, quello dell’infermiera portoghese, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 marzo 2021) Unain perfettaè morta 4ricevuto la seconda dose delModerna. Sebbene proceda a rilento rispetto alle aspettative, la campagna di vaccinazione al momento non ha dato segnali negativi significativi. Alcuni tra i giovani hanno una reazione immunitaria più fortela seconda dose del, con febbre alta, dolori muscolari e mal di testa. Ci sono stati casi di reazioni allergiche, le quali sono state subito risolte con del cortisone. In questi mesi, però, ci sono stati anche alcuni casi di decesso (pochi per la verità) avvenuto pocola vaccinazione e in soggetti che non avevano malattie pregresse. Nel primo caso, quello dell’infermiera portoghese, ...

Advertising

eterea_naive : @Luciano39420470 Si figuri padre , mi sono sposata a 23 anni e a 24 ero mamma ...mi ricordo che già allora mi crit… - MonrealeNews : In sole 24 ore già raccolti più di 13 mila euro. Eccome come fare per contribuire - Cri_Giordano : @CostanzaRdO @jeperego @mastrobradipo Non sono un'esperta royal ma da una giovane americana che 'rinuncia' al titol… - melillocarmine3 : @fjaime69 Leggo ora per la perdita del tuo caro papà mi dispiace ma la vita continua Io il mio lo ricordo vagamen… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Frosinone, 36enne trovata morta in casa: 'Potrebbe essere Covid'. La madre è positiva, aperta inchiesta: È accaduto a Sora.… -