Giappone, Fukushima: oggi ricorre il decimo anniversario della catastrofe (Di giovedì 11 marzo 2021) Il disastro di Fukushima in Giappone è considerato l’incidente nucleare più grave dopo il disastro di Chernobyl oggi, 11 marzo 2021, ricorre il decimo anniversario della catastrofe di Fukushima in Giappone: il disastro di Fukushima è un incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare omonima, situata costa presso Naraha nella Prefettura di Fukushima, in Giappone. L’incidente fu una conseguenza del terremoto e maremoto del T?hoku dell’11 marzo 2011. Lo tsunami che si abbatté sulla centrale, alcune decine di minuti dopo, distrusse i gruppi di generazione diesel-elettrici di emergenza che alimentavano i sistemi di raffreddamento dei reattori. L’interruzione dei ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) Il disastro diinè considerato l’incidente nucleare più grave dopo il disastro di Chernobyl, 11 marzo 2021,ildiin: il disastro diè un incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare omonima, situata costa presso Naraha nella Prefettura di, in. L’incidente fu una conseguenza del terremoto e maremoto del T?hoku dell’11 marzo 2011. Lo tsunami che si abbatté sulla centrale, alcune decine di minuti dopo, distrusse i gruppi di generazione diesel-elettrici di emergenza che alimentavano i sistemi di raffreddamento dei reattori. L’interruzione dei ...

fanpage : Dieci anni fa un terremoto violentissimo cambiò per sempre la storia del Giappone. #Fukushima, 11 marzo 2011. Per n… - SkyTG24 : L'#11marzo 2011 un sisma e il conseguente tsunami colpirono il #Giappone settentrionale, causando il disastro di… - Agenzia_Ansa : Commemorazioni in Giappone, seppur su scala limitata a causa dell'emergenza Covid, per il decimo anniversario della… - apereginalucia : RT @SkyTG24: Fukushima, a dieci anni dallo tsunami in Giappone un minuto di silenzio. VIDEO - Mary1989Jo : RT @Radio3scienza: Oggi sono 10 anni esatti dal violento sisma che colpì il #Giappone, e dal devastante #tsunami che ne seguì e che provocò… -