Gianroberto Casaleggio lancia il manifesto Controvento 

Leggi su agi

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Nessun lancio di un nuovo partito - anche se non tutti la leggono così - ma al tempo stesso nessun segnale per una possibile ricucitura e anche un po' di indifferenza verso un rapporto che si considera ormai "arrivato" al capolinea. Dopo la presentazione del'Controvento' lanciato dall'associazione Rousseau di Davide Casaleggio, fra i parlamentari Cinque stelle la richiesta di procedere sulla strada del divorzio non sembra fare passi indietro. E' arrivata l'ora di staccare la spina. Un 'warning' rivolto indirettamente anche all'ex premier Giuseppe Conte, al lavoro sul nuovo progetto di rifondazione del Movimento, altrimenti rischia, nota una fonte per rendere con evidenza il concetto, una guerra 'termo nucleare'. Il nodo resta politico: Casaleggio, ancorato solo alle idee del padre, non può dettare la linea, viene osservato: ci sono due visioni di ...