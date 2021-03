Gianni Morandi trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna per ustioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianni Morandi è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna dopo essersi ustionato: il cantante è caduto sulle sterpaglie che stava bruciando. Gianni Morandi è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna: il cantante e attore è stato trasportato d'urgenza dopo essersi ustionato le mani e le gambe cadendo sulle sterpaglie che stava bruciando. Oggi Gianni Morandi ha pubblicato una foto su Facebook con la quale annunciava ai suoi fan di essere pronto a lavorare nei suoi campi. Nella caption il cantante ha scritto "Lavori in campagna: Finalmente ho trovato i guanti della mia misura". Poco ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021)è statoal pronto soccorso dell'didopo essersi ustionato: il cantante è caduto sulle sterpaglie che stava bruciando.è statoall'di: il cantante e attore è statod'dopo essersi ustionato le mani e le gambe cadendo sulle sterpaglie che stava bruciando. Oggiha pubblicato una foto su Facebook con la quale annunciava ai suoi fan di essere pronto a lavorare nei suoi campi. Nella caption il cantante ha scritto "Lavori in campagna: Finalmente ho trovato i guanti della mia misura". Poco ...

Advertising

SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - Adnkronos : Gianni Morandi ricoverato in ospedale - LaStampa : Gianni Morandi cade sulle sterpaglie in fiamme e viene ricoverato d’urgenza a Bologna per ustioni - patrick_c : @lasoralalla brutte ustioni alle mani, è caduto in un falò di sterpi che bruciavano - zazoomblog : Gianni Morandi ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un grave incidente come sta - #Gianni #Morandi #ricoverato… -