Gianni Morandi ricoverato per ustioni, incidente nella sua casa di Bologna (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianni Morandi è davvero inarrestabile, ma un incidente domestico ha messo un freno alla sua attività di “giardiniere”. Come riportato da Repubblica, il cantante di Monghidoro stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa di Bologna, dove si tiene sempre impegnato tra un lavoretto e l’altro. Purtroppo, però, un pomeriggio apparentemente ordinario ha cambiato completamente volto. Morandi ha perso l’equilibrio ed è finito sul fuoco provocandosi delle brutte ustioni. Nel tardo pomeriggio il cantante è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e i medici hanno proceduto immediatamente con tutte le cure del caso. Le notizie non sono ottime, ma fortunatamente sembra che la situazione sia meno grave di ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 marzo 2021)è davvero inarrestabile, ma undomestico ha messo un freno alla sua attività di “giardiniere”. Come riportato da Repubblica, il cantante di Monghidoro stava bruciando delle sterpagliesuadi, dove si tiene sempre impegnato tra un lavoretto e l’altro. Purtroppo, però, un pomeriggio apparentemente ordinario ha cambiato completamente volto.ha perso l’equilibrio ed è finito sul fuoco provocandosi delle brutte. Nel tardo pomeriggio il cantante è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore die i medici hanno proceduto immediatamente con tutte le cure del caso. Le notizie non sono ottime, ma fortunatamente sembra che la situazione sia meno grave di ...

