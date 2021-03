Gianni Morandi ricoverato per ustioni alle mani e alle gambe (Di giovedì 11 marzo 2021) Gianni Morandi stato urgentemente trasportato in ospedale, al Pronto soccorso di Bologna, e poi al centro grandi ustionati di Cesena. Un brutto incidente domestico gli ha provocato gravi ustioni alle ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 11 marzo 2021)stato urgentemente trasportato in ospedale, al Pronto soccorso di Bologna, e poi al centro grandi ustionati di Cesena. Un brutto incidente domestico gli ha provocato gravi...

Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni Stava lavorando in campagna, ha perso l'equilibrio, ed è caduto nel fuoco acceso per bruciare alcune sterpaglie. Soccorso, sta meglio ...

Gianni Morandi è stato portato nel tardo pomeriggio all'ospedale Maggiore di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe. Il cantante, 76 anni, è stato vittima di un brutto incidente domestico. Stava lavorando in campagna, ha perso l'equilibrio, ed è caduto nel fuoco acceso per bruciare alcune sterpaglie. Soccorso, sta meglio.