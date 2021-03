Gianni Morandi ricoverato per una grave ustione: Ecco le sue condizioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Incidente domestico pesante per Gianni Morandi, che oggi nel pomeriggio è stato ricoverato d’urgenza per un ustione. Gianni Morandi (Instagram)Gianni Morandi, 76 primavere, è stato ricoverato d’urgenza nel tardo pomeriggio di oggi per una grave ustione. Dalle informazioni trapelate, si tratta di un incidente domestico accaduto mentre stava sistemando il giardino. Nello specifico, sembra che stesse bruciando delle sterpaglie, il tutto documentato su Facebook, quando all’improvviso è caduto nella fiamma viva. Arrivato in ospedale è stato immediatamente curato dai medici che hanno trovato delle ustioni pesanti sulla mano destra. Per questo motivo è stato portato al centro grandi ustioni ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 marzo 2021) Incidente domestico pesante per, che oggi nel pomeriggio è statod’urgenza per un(Instagram), 76 primavere, è statod’urgenza nel tardo pomeriggio di oggi per una. Dalle informazioni trapelate, si tratta di un incidente domestico accaduto mentre stava sistemando il giardino. Nello specifico, sembra che stesse bruciando delle sterpaglie, il tutto documentato su Facebook, quando all’improvviso è caduto nella fiamma viva. Arrivato in ospedale è stato immediatamente curato dai medici che hanno trovato delle ustioni pesanti sulla mano destra. Per questo motivo è stato portato al centro grandi ustioni ...

