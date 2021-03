Gianni Morandi ricoverato d’urgenza, ustioni a mani e gambe: cosa è successo? (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianni Morandi è stato ricoverato d’urgenza per ustioni, in seguito ad un grave incidente. Il cantante stava svolgendo in prima persona alcuni piccoli lavori in campagna quando si è trovato a bruciare delle sterpaglie. Deve aver perso l’equilibrio per un attimo ed è finito nel fuoco, facendo leva – probabilmente – sulla mano destra, quella che ha accusato maggiormente le ustioni. Lo riporta Repubblica che racconta che Gianni Morandi si è ferito ad entrambe le mani e alle gambe mentre bruciava sterpaglie in campagna in un pomeriggio di apparente tranquillità, sfociato in una corse all’ospedale e al ricovero d’urgenza per ustioni. Repubblica riporta anche che, dopo le prime cure ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021)è statoper, in seguito ad un grave incidente. Il cantante stava svolgendo in prima persona alcuni piccoli lavori in campagna quando si è trovato a bruciare delle sterpaglie. Deve aver perso l’equilibrio per un attimo ed è finito nel fuoco, facendo leva – probabilmente – sulla mano destra, quella che ha accusato maggiormente le. Lo riporta Repubblica che racconta chesi è ferito ad entrambe lee allementre bruciava sterpaglie in campagna in un pomeriggio di apparente tranquillità, sfociato in una corse all’ospedale e al ricoveroper. Repubblica riporta anche che, dopo le prime cure ...

