Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni

Incidente domestico per Gianni Morandi. Il cantante è stato ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe. BOLOGNA – Incidente domestico per Gianni Morandi. Come raccontato da La Repubblica, nel pomeriggio di giovedì 11 marzo 2021 è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per ustioni alle mani e alle gambe. Il cantante, dopo le prime cure, è stato trasferito al centro ustionati di Cesena per ulteriori accertamenti. Le condizioni, però, non sembrano preoccupare i medici. Nei prossimi giorni dovrebbe tornare a casa per completare il percorso di degenza.

Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni La Repubblica Gianni Morandi ricoverato per ustioni alle mani e alle gambe Brutto incidente domestico per Gianni Morandi , trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Bologna per gravi ustioni alle mani e alle gambe.

Paura per Gianni Morandi: ricoverato d’urgenza per ustioni a gambe e braccia Gianni Morandi è stato protagonista in negativo di una disavventura, nel corso della giornata di giovedì 11 marzo 2021. Il cantante italiano stava bruciando degli arbusti secchi e, accidentalmente, è ...

