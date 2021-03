Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni. Le sue condizioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Paura per Gianni Morandi. A quanto scrive Repubblica il cantante è stato ricoverato d’urgenza per ustioni alle mani e alle gambe. A quanto si apprende tutto sarebbe successo nel tardo pomeriggio. Gianni Morandi, stava bruciando delle sterpaglie (poco prima aveva anche pubblicato una foto su Facebook mentre lavorava) quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco. Immediati sono stati i soccorsi, il cantante di Monghidoro (76 anni) è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe. Qui è stato curato dai medici, che hanno rilevato, in particolare, importanti ustioni alla mano destra. Per questo motivo, in serata, è stato deciso il trasferimento al centro grandi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Paura per. A quanto scrive Repubblica il cantante è statoperalle mani e alle gambe. A quanto si apprende tutto sarebbe successo nel tardo pomeriggio., stava bruciando delle sterpaglie (poco prima aveva anche pubblicato una foto su Facebook mentre lavorava) quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco. Immediati sono stati i soccorsi, il cantante di Monghidoro (76 anni) è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna peralle mani e alle gambe. Qui è stato curato dai medici, che hanno rilevato, in particolare, importantialla mano destra. Per questo motivo, in serata, è stato deciso il trasferimento al centro grandi ...

