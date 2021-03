Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni, come sta ora (Di venerdì 12 marzo 2021) Il cantante ha avuto un incidente domestico in campagna e ha riportato delle ustioni agli arti, cosa è successo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 12 marzo 2021) Il cantante ha avuto un incidente domestico in campagna e ha riportato delleagli arti, cosa è successo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi Incidente e ustioni per Gianni Morandi, ricoverato Incidente in campagna per Gianni Morandi che è ora ricoverato a Cesena in seguito alle ustioni riportate. ''Stava bruciando delle sterpaglie in giardino - raccontano dal suo entourage - quando è scivolato, si è aggrappato e ha ...

