Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe (Di venerdì 12 marzo 2021) Incidente in campagna per Gianni Morandi che è ora ricoverato a Cesena in seguito alle ustioni riportate alle mani e alle gambe. Il cantante stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando ha perso l'equilibrio ed è caduto sul fuoco. "Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l'intervento del 118 - raccontano dal suo entourage - hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni dove si trova attualmente''. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 marzo 2021) Incidente in campagna perche è oraa Cesena in seguitoriportate. Il cantante stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando ha perso l'equilibrio ed è caduto sul fuoco. "Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l'intervento del 118 - raccontano dal suo entourage - hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelledove si trova attualmente''.

