Gianni Morandi ricoverato d’urgenza: le sue condizioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Gianni Morandi è stato ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe. Stando a quanto riporta Repubblica, il cantante di 76 anni stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa in provincia di Bologna nel tardo pomeriggio, quando si è accidentalmente bruciato. Le sue condizione di salute fortunatamente non sono gravi. La dinamica dell'incidente di Gianni Morandi Stando a quanto ha riportato Repubblica, per il cantante di Monghidoro si sarebbe trattato di un incidente domestico. Nel pomeriggio infatti Gianni Morandi aveva postato su Facebook uno scatto che testimoniava la sua attività di raccolta delle sterpaglie: "11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura", aveva scritto in didascalia intorno alle 18. Con un sorriso ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 marzo 2021)è statod'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe. Stando a quanto riporta Repubblica, il cantante di 76 anni stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa in provincia di Bologna nel tardo pomeriggio, quando si è accidentalmente bruciato. Le sue condizione di salute fortunatamente non sono gravi. La dinamica dell'incidente diStando a quanto ha riportato Repubblica, per il cantante di Monghidoro si sarebbe trattato di un incidente domestico. Nel pomeriggio infattiaveva postato su Facebook uno scatto che testimoniava la sua attività di raccolta delle sterpaglie: "11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura", aveva scritto in didascalia intorno alle 18. Con un sorriso ...

