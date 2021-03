Gianni Morandi finisce al pronto soccorso per delle ustioni: è caduto su delle sterpaglie che stava bruciando (Di giovedì 11 marzo 2021) Incidente domestico per Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro è finito al pronto soccorso a bordo dell’ambulanza dopo essere caduto in mezzo alle sterpaglie che stava bruciando. All’ospedale il 76enne è finito con diverse ustioni alle braccia e alle gambe, ma fortunatamente niente di grave e, dopo lo spavento, si è concesso anche per un selfie con gli operatori sanitari e i medici che lo hanno curato. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio, quando Morandi, che poco prima aveva pubblicato su Facebook una foto in cui era intento proprio a svolgere i suoi consueti lavori in campagna, ha perso l’equilibrio ed è caduto tra le fiamme che aveva acceso poco prima. Arrivato al pronto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Incidente domestico per. Il cantante di Monghidoro è finito ala bordo dell’ambulanza dopo esserein mezzo alleche. All’ospedale il 76enne è finito con diversealle braccia e alle gambe, ma fortunatamente niente di grave e, dopo lo spavento, si è concesso anche per un selfie con gli operatori sanitari e i medici che lo hanno curato. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio, quando, che poco prima aveva pubblicato su Facebook una foto in cui era intento proprio a svolgere i suoi consueti lavori in campagna, ha perso l’equilibrio ed ètra le fiamme che aveva acceso poco prima. Arrivato al...

