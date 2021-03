Gianni Morandi, al pronto soccorso per ustioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianni Morandi nel pomeriggio di oggi 11 marzo è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Di Bologna con ustioni a gambe e braccia. L’artista di Monghidoro era intento ad eseguire lavori in campagna nella sua residenza emiliana documentati da un post Instagram nel quale l’artista appare a bordo di un veicolo ed indossa i guanti da giardiniere e che riporta questa didascalia Finalmente ho trovato i guanti della mia misura #autoscatto, #lavoriincampagna Gianni Morandi, ustioni su gambe e braccia Appiccato il fuoco per bruciare delle sterpaglie, Morandi ha perso l’equilibrio cascando nel rovente groviglio. Per il cantante è stato necessario il trasporto d’urgenza in autoambulanza al più vicino ospedale felsineo per un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021)nel pomeriggio di oggi 11 marzo è giunto aldell’ospedale Maggiore Di Bologna cona gambe e braccia. L’artista di Monghidoro era intento ad eseguire lavori in campagna nella sua residenza emiliana documentati da un post Instagram nel quale l’artista appare a bordo di un veicolo ed indossa i guanti da giardiniere e che riporta questa didascalia Finalmente ho trovato i guanti della mia misura #autoscatto, #lavoriincampagnasu gambe e braccia Appiccato il fuoco per bruciare delle sterpaglie,ha perso l’equilibrio cascando nel rovente groviglio. Per il cantante è stato necessario il trasporto d’urgenza in autoambulanza al più vicino ospedale felsineo per un ...

