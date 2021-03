GFVip, insulti a Rosalinda Cannavò e alla sua famiglia: “Sparirò per un po’ dai social” (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La ragazza ha raccontato molti aspetti della sua vita: dalle sue finte relazioni per preservare il ruolo di attrice, all’anoressia. Insomma, non si può affatto dire che si sia nascosta. Ultimamente, però, l’attrice sta passando L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 marzo 2021), in arte Adua Del Vesco, è stata una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La ragazza ha raccontato molti aspetti della sua vita: dalle sue finte relazioni per preservare il ruolo di attrice, all’anoressia. Insomma, non si può affatto dire che si sia nascosta. Ultimamente, però, l’attrice sta passando L'articolo

Advertising

Feffe1992 : RT @gieffepparo: GIEFFEPPARO SEI DA QUERELA: A THREAD Per aver elencato tutto lo schifo che le zorpe dicono su MTR, mi sono beccato valan… - Ungioco_gfvip : @bbianconeraa Vabè sinceramente è più bello questo clima che quello delle divisioni e degli insulti no? - ElisaDiGiacomo : GFVip, Rosalinda stanca degli attacchi sui social: 'Non è bello ricevere insulti' - CaffeFou : Gf, Rosalinda abbandona i social: 'Minacce e cattiverie contro di me' #gfvip #10marzo - Grazia_Deliso : @Ungioco_gfvip @xattorneyx Da che pulpito, oh! Ho letto certi insulti da parte di voi Prelemetti, che io, personalmente, mi vergognerei. -