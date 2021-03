Gf Vip 5, Rosalinda Cannavò convocata in Procura per il caso Ares e la morte di Teodosio Losito (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosalinda Cannavò, terminato il Grande Fratello Vip 5, deve affrontare la questione Ares Gate. Da Il Tempo apprendiamo la notizia che oggi l’attrice è stata chiamata in Procura come persona informata sui fatti sulla tragica morte di Teodosio Losito, sceneggiatore delle fiction Ares Film. In particolare: Ora Rosalinda Cannavò, essendo stata convocata nella veste di testimone dal pubblico ministero, ha l’obbligo di dire la verità, spiegando chi sarebbe “l’artefice di tutto”, altrimenti rischia di incorrere nel reato di false dichiarazioni al PM. D’altronde, se in tv si può fingere e si possono dire anche delle cose non vere, di fronte all’autorità giudiziaria le recite non sono concesse. L’attrice ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 marzo 2021), terminato il Grande Fratello Vip 5, deve affrontare la questioneGate. Da Il Tempo apprendiamo la notizia che oggi l’attrice è stata chiamata income persona informata sui fatti sulla tragicadi, sceneggiatore delle fictionFilm. In particolare: Ora, essendo statanella veste di testimone dal pubblico ministero, ha l’obbligo di dire la verità, spiegando chi sarebbe “l’artefice di tutto”, altrimenti rischia di incorrere nel reato di false dichiarazioni al PM. D’altronde, se in tv si può fingere e si possono dire anche delle cose non vere, di fronte all’autorità giudiziaria le recite non sono concesse. L’attrice ...

