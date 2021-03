Germania, il Koch Institut: “La terza ondata qui è già iniziata”. Dopo le prime riaperture, i contagi tornano a salire: 14mila nuovi casi (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ci sono segnali chiari: la terza ondata della pandemia è già iniziata in Germania“. Il capo dell’istituto Robert Koch, Lothar Wieler, confida di essere “molto preoccupato” per l’andamento dei contagi e ai tedeschi dice: “Distanziamento e mascherine sono ancora necessari”. Dopo un lockdown duro cominciato a metà dicembre e prorogato fino al 28 marzo, a fine febbraio la cancelliera Angela Merkel e i Länder si sono accordati per un piano di allentamenti graduali delle restrizioni, cominciato con il ritorno parziale alla scuola in presenza (prima per asili ed elementari) e la riapertura dei parrucchieri. Ora però i contagi sono già tornati a salire: oggi il Koch Institut segnala 14.356 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ci sono segnali chiari: ladella pandemia è giàin“. Il capo dell’istituto Robert, Lothar Wieler, confida di essere “molto preoccupato” per l’andamento deie ai tedeschi dice: “Distanziamento e mascherine sono ancora necessari”.un lockdown duro cominciato a metà dicembre e prorogato fino al 28 marzo, a fine febbraio la cancelliera Angela Merkel e i Länder si sono accordati per un piano di allentamenti graduali delle restrizioni, cominciato con il ritorno parziale alla scuola in presenza (prima per asili ed elementari) e la riapertura dei parrucchieri. Ora però isono già tornati a: oggi ilsegnala 14.356 ...

