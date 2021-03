Germania coronavirus: 14.356 casi e 321 morti in 24 ore (Di giovedì 11 marzo 2021) L'incidenza su 100mila abitanti degli ultimi sette giorni è di 69,1, con un totale di 57.499 contagi nell'ultima settimana e circa 123.100 casi attivi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021) L'incidenza su 100mila abitanti degli ultimi sette giorni è di 69,1, con un totale di 57.499 contagi nell'ultima settimana e circa 123.100attivi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

nona_onda : RT @Antonio_Caramia: ??Casi settimanali x 100.000 abitanti per Provincia?? In verde ?? le province che potrebbero 'gradualmente riaprire' se… - Keynesblog : RT @Antonio_Caramia: ??Casi settimanali x 100.000 abitanti per Provincia?? In verde ?? le province che potrebbero 'gradualmente riaprire' se… - FirenzePost : Germania coronavirus: 14.356 casi e 321 morti in 24 ore - Fquadro61 : RT @Antonio_Caramia: ??Casi settimanali x 100.000 abitanti per Provincia?? In verde ?? le province che potrebbero 'gradualmente riaprire' se… - anordestdiche : L'app che potrebbe permettere le riaperture di teatri, cinema e concerti dal vivo (in Germania). #Smudo #lockdown… -