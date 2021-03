Genoa | sbagliata la figurina di Ballardini Panini | “Ci scusiamo per l’inconveniente”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Fa discutere in questi giorni nel mondo dei collezionisti di figurine il “caso-”. Ladell’allenatore delinfatti è risultata avere il cognome sbagliato, come confermato dalla stessache così corre ai ripari in un comunicato: “Quella distribuita ieri era solo una versione digitale non definitiva, sabato 13 marzo insieme a Sportweek e La Gazzetta dello Sport i collezionisti troveranno lacon il cognome corretto. Cicon il mister delper questo inconveniente.” SportFace.

