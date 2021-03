**Gb: principe William, 'la Famiglia Reale non è razzista'** (Di giovedì 11 marzo 2021) Londra, 11 mar. (Adnkronos) - "Non siamo una Famiglia razzista". Lo ha detto il principe William, in relazione alle accuse di razzismo lanciate da Meghan Markle nel corso dell'intervista rilasciata insieme al principe Harry a Oprah Winfrey. Il duca di Cambridge, riporta Sky News, ha detto di non avere ancora parlato col fratello Harry, ma che intende farlo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Londra, 11 mar. (Adnkronos) - "Non siamo una". Lo ha detto il, in relazione alle accuse di razzismo lanciate da Meghan Markle nel corso dell'intervista rilasciata insieme alHarry a Oprah Winfrey. Il duca di Cambridge, riporta Sky News, ha detto di non avere ancora parlato col fratello Harry, ma che intende farlo.

