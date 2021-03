Gatto rimane intrappolato nella rimessa andata a fuoco: recuperato e rianimato con l’ossigeno dai vigili del fuoco. Il video (Di giovedì 11 marzo 2021) Intervento dei vigili del fuoco per un incendio di un garage a Montebello Vicentino. Le squadre sul posto sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di un’auto e una moto che si trovavano all’interno. Un Gatto, che era rimasto bloccato nella rimessa per il fumo, è stato soccorso dalle squadre, rianimato e affidato alle cure della proprietaria L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Intervento deidelper un incendio di un garage a Montebello Vicentino. Le squadre sul posto sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di un’auto e una moto che si trovavano all’interno. Un, che era rimasto bloccatoper il fumo, è stato soccorso dalle squadre,e affidato alle cure della proprietaria L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

zazoomblog : Gatto rimane intrappolato nella rimessa andata a fuoco: recuperato e rianimato con l'ossigeno dai vigili del fuoco.…

Agenpress : Vicenza. Gatto rimane intossicato in un rogo. Salvato dai Vigili con massaggio ed ossigeno