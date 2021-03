Gasperini: “Juventus eliminata? Nessuna sorpresa, in Europa ci sono squadre forti” (Di giovedì 11 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro lo Spezia in campionato, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini si è soffermato anche sulla clamorosa eliminazione della Juventus: “La Juventus eliminata dalla Champions? Non sono sorpreso, in Europa ci sono squadre forti. Nel loro paese sono in testa, conoscono il calcio e sanno quali giocatori prendere. A volte c’è un po’ tanta presunzione nell’approcciarsi solo al nome. Il Real Madrid è una squadra di grandissimo livello, sono scontri rischiosi e ti puoi anche far male, ma non abbiamo la paura di snaturarci. È il nostro percorso, va tutto bene quello che poi è efficaci. Io personalmente cerco di seguire la strada ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro lo Spezia in campionato, il tecnico dell’Atalanta, Gian Pierosi è soffermato anche sulla clamorosa eliminazione della: “Ladalla Champions? Nonsorpreso, inci. Nel loro paesein testa, conoscono il calcio e sanno quali giocatori prendere. A volte c’è un po’ tanta presunzione nell’approcciarsi solo al nome. Il Real Madrid è una squadra di grandissimo livello,scontri rischiosi e ti puoi anche far male, ma non abbiamo la paura di snaturarci. È il nostro percorso, va tutto bene quello che poi è efficaci. Io personalmente cerco di seguire la strada ...

