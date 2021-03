Galatasaray | Belhanda critica il terreno di gioco | la società lo… licenzia

(Di giovedì 11 marzo 2021)to per giusta causa per... aver esposto il proprio pensiero sulle condizioni delda. Succede in Turchia e precisamente aldove Younesha ricevuto il benservito dal club a seguito di alcune parole di troppo...tocaption id="attachment 1106147" align="alignnone" width="693"(getty images)/captionCome annunciato dalla stessaturca,è statoto per giusta causa a seguito di alcune parole che non hanno fatto decisamente felice la dirigenza. Dopo uno delle ultime gare disputate dalcontro il Sivasspor, il giocatore si era lamentato ...

Ilha usato il pugno di ferro con uno dei suoi top player: ufficiale il licenziamento per giusta causa Ilnon perdona una delle sue punte di diamante. Younesè stato infatti licenziato per giusta causa, come recita il comunicato ufficiale apparso sul sito del club turco. Il motivo ...Commenta per primo Il, con un duro comunicato, ha licenziato per giusta il centrocampista Younès, che nei giorni scorsi aveva pubblicamente criticato l'operato del club.Il Galatasaray non ha gradito per nulla il duro attacco Younès Belhanda alla dirigenza nei giorni scorsi e l'ha licenziato.Commenta per primo Il Galatasaray, con un duro comunicato, ha licenziato per giusta il centrocampista ?Younès Belhanda, che nei giorni scorsi aveva pubblicamente criticato l’operato del club. FONTE: c ...