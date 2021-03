Gal Gadot: chi è l’attrice e modella, Wonder Woman del cinema (Di giovedì 11 marzo 2021) Gal Gadot è una modella israeliana, ha vinto Miss Israele nel 2004, diventando famosa per aver recitato nella saga dei film “Fast & Furious”, successivamente ha interpretato Wonder Woman nell’universo DC. Gal Gadot, scopriamo chi è Wonder Woman al cinema (Getty Images)Gal Gadot nasce il 30 Aprile del 1985 a Petah Tikva, in Israele, suo padre è un ingegnere mentre sua madre è un’insegnante, entrambi hanno origini europee, ma professano la religione e le tradizioni ebraiche. Sin dalla tenera età, l’attrice ha praticato sport, tra cui ci sono pallavolo, tennis, pallacanestro e karate. Tutti gli sport che ha praticato sono stati a livello agonistico, è anche una cintura nera 3° DAN di karate ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021) Galè unaisraeliana, ha vinto Miss Israele nel 2004, diventando famosa per aver recitato nella saga dei film “Fast & Furious”, successivamente ha interpretatonell’universo DC. Gal, scopriamo chi èal(Getty Images)Galnasce il 30 Aprile del 1985 a Petah Tikva, in Israele, suo padre è un ingegnere mentre sua madre è un’insegnante, entrambi hanno origini europee, ma professano la religione e le tradizioni ebraiche. Sin dalla tenera età,ha praticato sport, tra cui ci sono pallavolo, tennis, pallacanestro e karate. Tutti gli sport che ha praticato sono stati a livello agonistico, è anche una cintura nera 3° DAN di karate ...

