Fukushima | oggi ricorre il decennale della catastrofe | il ricordo

(Di giovedì 11 marzo 2021)il. In tutto il Giappone si è osservato un minuto di silenzio per ricordare le oltre 15.000 vittime Getty ImagesIn Giappone, alle 14.46 ( 6.46 in Italia), si è osservato un minuto di silenzio per ricordate le oltre 15.000 vittime del disastro nucleare dinel 2011. Il disastro fu causato dal terremoto e dal maremoto del Tohuku che generarono uno tsunami che si abbatté sulla centrale diprovocando l’incidente nucleare. Il Premier, Yoshiihide Suga, ha proclamato un discorso di speranza durante il memoriale svoltosi al Teatro Nazionale di Tokyo. All’evento ha partecipato anche l’Imperatore Naruhito e la consorte Masako. Ti potrebbe interessare anche questo ...