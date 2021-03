Fukushima dieci anni dopo lo tsunami e il disastro nucleare. Il ritorno alla normalità, tra terre abbandonate e paura per le radiazioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono passati dieci anni, ma la produzione agricola e l’industria ittica faticano a scrollarsi di dosso la reputazione legata alla scarsa sicurezza degli standard alimentari, nonostante circa il 75% del suolo contaminato sia stato trasportato in luoghi di stoccaggio appositi. Oltre 17mila ettari di terreni agricoli sono stati abbandonati a Fukushima, distrutta l’11 marzo 2011 da un terremoto di magnitudo 9 al largo della costa nordorientale, il più forte mai registrato, poi seguito prima da un enorme tsunami e poi dalla fusione di tre reattori nucleari presso la centrale di Fukushima Daiichi, distrutta dalla potenza dell’onda. Persero la vita quasi 20mila persone, mentre più di 160mila residenti furono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono passati, ma la produzione agricola e l’industria ittica faticano a scrollarsi di dosso la reputazione legatascarsa sicurezza degli standard alimentari, nonostante circa il 75% del suolo contaminato sia stato trasportato in luoghi di stoccaggio appositi. Oltre 17mila ettari dini agricoli sono stati abbandonati a, distrutta l’11 marzo 2011 da unmoto di magnitudo 9 al largo della costa nordorientale, il più forte mai registrato, poi seguito prima da un enormee poi dfusione di tre reattori nucleari presso la centrale diDaiichi, distrutta dpotenza dell’onda. Persero la vita quasi 20mila persone, mentre più di 160mila residenti furono ...

