Fukushima dieci anni dopo. Il disastro nucleare nel ricordo dell'amb. Petrone (Di giovedì 11 marzo 2021) Tokyo, ore 14.46 di venerdì 11 marzo 2011. Mi trovo ad Odaiba, nel quartiere di Tokyo oltre il fiume Sumida, la principale via d'acqua della capitale giapponese, quando la terra comincia a tremare: oscillazioni sempre più forti fino a raggiungere la massima intensità di 5+ gradi sulla scala giapponese. I modernissimi grattacieli di Odaiba in cristallo sembrano avvicinarsi gli uni agli altri. A Tokyo non sanno che duecento chilometri più a nord, una scossa 120 volte più forte, di magnitudo 9 (la più elevata nella storia dell'arcipelago) e il successivo, devastante Tsunami dal Pacifico stanno radendo al suolo intere città lungo 300 chilometri di costa, provocando oltre ventisettemila vittime e dispersi e danni enormi alle infrastrutture e agli impianti industriali. Ricostruita negli ultimi trent'anni con criteri antisismici d'avanguardia, Tokyo resiste ...

