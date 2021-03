Fukushima 10 anni dopo, il Giappone si ferma e ricorda le vittime. Il video (Di giovedì 11 marzo 2021) Fukushima 10 anni dopo, il Giappone si ferma e ricorda le vittime Roma, 11 mar. (askanews) – Alle 14:46 in punto ora locale (le 6:46 in Italia), il Giappone si è fermato per un minuto di raccoglimento in memoria della catastrofe di Fukushima, di cui ricorre il decimo anniversario. I residenti delle aree maggiormente colpite dal disastro, nelle prefetture di Fukushima, Iwate e Miyagi, hanno interrotto le loro attività per un minuto di silenzio, nel minuto esatto del terribile sisma di magnitudo 9 che sconvolse l’intera area, seguito da uno spaventoso tsunami e dalla dispersione delle radiazioni dalla centrale nucleare. Una serie di eventi che causarono la morte di oltre 15.000 ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 marzo 2021)10, ilsileRoma, 11 mar. (askanews) – Alle 14:46 in punto ora locale (le 6:46 in Italia), ilsi èto per un minuto di raccoglimento in memoria della catastrofe di, di cui ricorre il decimoversario. I residenti delle aree maggiormente colpite dal disastro, nelle prefetture di, Iwate e Miyagi, hanno interrotto le loro attività per un minuto di silenzio, nel minuto esatto del terribile sisma di magnitudo 9 che sconvolse l’intera area, seguito da uno spaventoso tsunami e dalla dispersione delle radiazioni dalla centrale nucleare. Una serie di eventi che causarono la morte di oltre 15.000 ...

