Freaks Out, nel poster ufficiale del nuovo film di Gabriele Mainetti appare Roma devastata dalla guerra (Di giovedì 11 marzo 2021) Il nuovo film di Gabriele Mainetti sta per arrivare: Freaks Out ha il suo poster ufficiale. Il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot ha previsto l'uscita per il 2021. Freaks Out: quando arriverà il nuovo film di Gabriele Mainetti? Ecco il poster ufficiale Roma è devastata dalla guerra, ma solo i nostri protagonisti primeggiano sullo sfondo della capitale completamente rasa al suolo. In calce alla notizia è possibile vedere il poster ufficiale del film. La casa di distribuzione 01 Distribution ha reso ufficialmente «pubblica» la ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 marzo 2021) Ildista per arrivare:Out ha il suo. Il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot ha previsto l'uscita per il 2021.Out: quando arriverà ildi? Ecco il, ma solo i nostri protagonisti primeggiano sullo sfondo della capitale completamente rasa al suolo. In calce alla notizia è possibile vedere ildel. La casa di distribuzione 01 Distribution ha reso ufficialmente «pubblica» la ...

Advertising

Silvia46391010 : @Corriere @TheOriginalGabs Ringrazio Mainetti x averci donato con Freaks out una buona dose di eccellente cinema it… - winkoniverse : before anyone freaks out hsjdhsjs - cheframsaystan : THIS VIDEO FREAKS ME OUT AAAAAGHJHDFHGDFJH - frabr0wn : corona virus you crossed the line quando mi hai impedito di guardare freaks out E diabolik - frabr0wn : voglio vedere freaks out -