Fratelli Cerea | nuova inaugurazione con DaV

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il 16 aprile verrà inaugurato il nuovo ristorante appena restaurato il DaV Mare. Iraccontano come sarà il ristorante che si trova all’interno dell’hotel Splendido Mare di Belmond. Un ristorante all’insegna del lusso? Iraccontano con emozione di come sono arrivati a Portofino: “Nostro padre Vittorio, negli anni Sessanta, fu tra

Si può cogliere tutta l'emozione nelle voci di Enrico e Roberto" che insieme aiFrancesco, Barbara e Rossella e a mamma Bruna formano una delle grandi famiglie della ristorazione ...... 55 anni fa, abbiamo voluto innovare, proponendo la cucina di pesce in una città votata alla carne', hanno detto i. 'Adesso vogliamo portare la nostra esperienza al mare, realizziamo ...Nuova avventura per la famiglia alla regia del tre stelle Michelin di Brusaporto: il gruppo Da Vittorio approda all'interno dello Splendido Mare Belmond Hotel ...Aprirà il 16 aprile il nuovo ristorante fiore all’occhiello del rinnovato hotel Splendido Mare di Belmond. In anteprima gli chef raccontano come sarà e cosa troveremo nel menu ...