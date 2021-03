Francesca Parisella | chi è | età | altezza | peso | marito | figli e vita privata della giornalista

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il volto diè facilmente riconducibile a noti programmi di approfondimento politico e sociale di grande successo sui palinsesti televisivi delle principali emittenti. La giovaneè ad oggi uno dei più riconoscibili volti tra i molti impegnati nel reportage su piazza degli accadimenti sul territorio nazionale. La sua notevole gavetta l’ha resa estremamente apprezzata anche dagli addetti ai lavori. Schietta e coraggiosa, la voce diimpatta bruscamente nei salotti delle case degli italiani. Come coronamento, presente,sua invidiabile carriera, a partire dall’11 marzo 2021 avvierà la conduzione di un nuovo programma, in onda su Rai 2, Anno 20....

Volto noto agli appassionati dei programmi di attualità e approfondimento, approda ad 'Anni 20', programma di Rai 2 di cui è conduttrice. La carriera della giornalista è ricca di collaborazioni importanti in tv e in radio: il suo talento l'ha infine ...Questa sera, alle 21:20 su Rai 2, debutterà il nuovo programma di informazione ' Anni '20 '. Il magazine settimanale condotto da vanterà nella squadra della produzione anche due famosi agnonesi. Si tratta di Danilo Di Nucci e Salvatore Cerimele che, nella cittadina altomolisana, gestiscono uno studio ...Conosciamo Francesca Parisella. Sarà la conduttrice del talk show "Anni 20" in onda su Rai 2. Tutte le info su carriera e vita privata ...