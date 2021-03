Francesca da Rimini in onda su Rai 5 (Di giovedì 11 marzo 2021) Francesca da Rimini andrà in opndo nella mattinata dell’11 marzo su Rai 5. Parliamo di un’ opera di Zandonai ,degna di menzione per la sua attenta trama. La trama Figlia di Guido da Polenta, un signorotto di Ravenna rispettatata, Francesca appena 15enne viene data in sposa a Gianciotto Malatesta signore di Rimini. Una unione quella mai considerata frutto di amor e di rispetto ma solo di mero interesse. Dove poorterà la ragazzina quella celebrazione intesa come alleanza tra due casate di Romagna? Il cast Nel cast vedremo Marcella Pobbe nel ruolo della protagonista e accanto a lei Nicoletta Panni, Ugo Novelli, Fernando Lidonni, Giuseppe Campora, Sergio Tedesco. Dirige l’Orchestra della Rai di Torino Arturo Basile. Regia tv di Mario Lanfranchi L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 11 marzo 2021)daandrà in opndo nella mattinata dell’11 marzo su Rai 5. Parliamo di un’ opera di Zandonai ,degna di menzione per la sua attenta trama. La trama Figlia di Guido da Polenta, un signorotto di Ravenna rispettatata,appena 15enne viene data in sposa a Gianciotto Malatesta signore di. Una unione quella mai considerata frutto di amor e di rispetto ma solo di mero interesse. Dove poorterà la ragazzina quella celebrazione intesa come alleanza tra due casate di Romagna? Il cast Nel cast vedremo Marcella Pobbe nel ruolo della protagonista e accanto a lei Nicoletta Panni, Ugo Novelli, Fernando Lidonni, Giuseppe Campora, Sergio Tedesco. Dirige l’Orchestra della Rai di Torino Arturo Basile. Regia tv di Mario Lanfranchi L'articolo proviene da NonSolo.TV.

