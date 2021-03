Forse il governo si sveglia. Sileri apre alle cure domiciliari (Di giovedì 11 marzo 2021) A oltre un anno dallo scoppio della pandemia, le cure domiciliari non sono ancora decollate. Ma qualcosa si muove. Dopo il via libera del Piemonte all'idrossiclorochina, altre regioni, come Lombardia e Molise, si preparano a seguirlo. E intanto, a livello nazionale, il sottosegretario Pierpaolo Sileri sembra interessato a un cambio di strategia. Dopo 12 lunghi mesi in cui tutti si sono riempiti la bocca di parole come «medicina territoriale» e «cure domiciliari», il trattamento del Covid è rimasto una prerogativa degli ospedali. E per i pazienti a domicilio, le raccomandazioni sono ancora «tachipirina e vigile attesa». Ma qualcosa sta cambiando. Il 10 marzo, alle ore 15, alcuni esponenti del Comitato Cura Domiciliare Covid hanno incontrato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 marzo 2021) A oltre un anno dallo scoppio della pandemia, lenon sono ancora decollate. Ma qualcosa si muove. Dopo il via libera del Piemonte all'idrossiclorochina, altre regioni, come Lombardia e Molise, si preparano a seguirlo. E intanto, a livello nazionale, il sottosegretario Pierpaolosembra interessato a un cambio di strategia. Dopo 12 lunghi mesi in cui tutti si sono riempiti la bocca di parole come «medicina territoriale» e «», il trattamento del Covid è rimasto una prerogativa degli ospedali. E per i pazienti a domicilio, le raccomandazioni sono ancora «tachipirina e vigile attesa». Ma qualcosa sta cambiando. Il 10 marzo,ore 15, alcuni esponenti del Comitato Cura Domiciliare Covid hanno incontrato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Forse governo Italians more and more look for online slot sites instead of physical gaming halls ... forse perché la mancanza di una presenza fisica spaventa i clienti che potrebbero non sentirsi ... Licenze del governo italiano che approvano la validità del sito online. Se ti sei convinto a divertirti ...

Il logoramento della democrazia in America Latina ... aprendo la strada al governo di Jair Bolsonaro. Lo stesso giudice Moro fu 'premiato' da Bolsonaro ... Ma il paradosso, o forse la speranza, è che nessuno sarebbe più disponibile a sacrificare i diritti ...

Nuovo Dpcm: lockdown nel weekend e zone rosse. Il governo decide venerdì IL GIORNO Zona rossa in tutta Italia per Pasqua. Scontro sui lockdown del fine settimana Domani la decisione finale dopo il monitoraggio settimanale dei contagi. Lega, FI e M5s contrari a chiusure indiscriminate ...

Il Governo stenta e l’Italia affonda Passano i giorni ma di inversione di marcia, c’è poco o forse niente, anzi c’è una tendenza a rafforzare la politica di sinistra sullo statalismo e i ...

