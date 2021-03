Formazioni ufficiali Tottenham-Dinamo Zagabria | Europa League 2020 2021

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ilospita lanell’andata degli ottavi di finale di(fischio d’inizio ore 21). Gli Spurs cercano la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, ma dovranno superare la squadra capolista del campionato croato e giustiziera del Krasnodar nei sedicesimi di finale. Di seguito le sceltedei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Ledi Manchester United Milan match valido per l'andata degli ottavi di Europa League 2020/2021: le scelte degli ...MANCHESTER (Inghilterra) - Nel magico scenario dell'Old Trafford, Pioli cerca conferme e carica il suo Milan : " Queste partite fanno parte di un percorso di crescita, lavoriamo per tornare a vincere. ...Una prestazione da sogno in quello che, da sempre, è considerato il 'Teatro dei sogni': trasferta prestigiosa per il Milan che, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, se la vedrà sul ...17.45 - Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester United-Milan, gara in programma tra pochi minuti all'Old Trafford: MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meitè, ...