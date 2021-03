Floriana Secondi fuori da L’Isola dei Famosi si scaglia con Ciacci Lui | “Sceneggiata cafona”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 11 marzo 2021) Giovanniescluso dadei15 In una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, in studio da Barbara D’Urso erano presentiche si è pesantementeta contro Giovanni. Il motivo? Secondo l’ex gieffina per non essere stata scelta come naufraga della 15esima edizione dedeiche prenderà il via lunedì prossimo. La verace romana in queste ultime settimane si è mostrata particolarmente dispiaciuta per tale scarto, accusando l’opinionista di essere stato scelto al posto suo. Come ormai tutti sanno, il volto di Ogni Mattina non è partito per l’Honduras a causa di alcuni problemi legati al Covid-19, contratto lo scorso novembre, quindi non ha passato le visite mediche. Gli autori ...